Otobüste bulduğu 240 bin liralık altını sahibine ulaştırdı - Haberler

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Otobüste bulduğu 240 bin liralık altını sahibine ulaştırdı

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Otobüste bulduğu 240 bin liralık altını sahibine ulaştırdı

ELAZIĞ'ın Yazıkonak beldesine sefer yapan halk otobüsü şoförü Kadir Köktaş, araçta bulduğu, 240 bin lira değerindeki 40 altını Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya teslim edip, sahibine ulaştırdı.

ELAZIĞ'ın Yazıkonak beldesine sefer yapan halk otobüsü şoförü Kadir Köktaş, araçta bulduğu, 240 bin lira değerindeki 40 altını Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya teslim edip, sahibine ulaştırdı.

Yazıkonak'a sefer yapılan halk otobüsündeki yolcu, ev almak için biriktirdiği 240 bin TL değerindeki 40 altını araçta unutup, indi. Şoför Kadir Köktaş da seferden sonra otobüsünü temizlerken beze sarılı bulduğu altınları Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya götürdü. Çadırcı da ismi açıklanmayan yolcuyu bulup, otobüste unuttuğu altınları teslim etti. Başkan Çadırcı, hak, hukuk ve adalet ilkeleri doğrultusunda, ekip arkadaşlarıyla halka hizmet ettiklerini belirterek, "Örnek bir davranış sergileyerek halk otobüsümüzde bulduğu 240 bin lira değerindeki 40 altını sahibine teslim eden yol arkadaşımız Kadir Köktaş'ı canıgönülden tebrik ediyoruz. Vatandaşımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de onlara en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Hatif Çadırcı, Halk Otobüsü, Türk Lirası, Yazıkonak, Güncel, Haberler

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