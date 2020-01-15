: Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

15.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:28

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye ticari taksi çarptı. Metrelerce sürüklenen kız öğrenciye ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

KAZA ANI, GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Edinilen bilgiye göre Çırpan Mahallesi Op. Dr. İlhami Şanal Sokak'ta bulunan Balibey İlkokulu'nda saat 14.30 sıralarında yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖR, HATALI PARK EDEN ARAÇLAR YÜZÜNDEN KÜÇÜK KIZI GÖREMEDİ

Otizmli olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, servise yetişmek için koşarak okulun kapısından çıkıp yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu sırada seyreden bir dolmuş bölgedeki hatalı parklanmalar sebebiyle küçük kızı fark etmeyerek çarptı.

TİCARİ TAKSİNİN ÖNÜNDE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yere düşen küçük kız ticari taksinin önünde metrelerce sürüklense de sırtındaki çantası sayesinde dolmuşun altına girmekten kurtuldu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan kız öğrenciye çevredeki bir esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Kucaklayarak kız çocuğunu yolun kenarına taşıyan esnaf daha sonra 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Okul çıkışında öğrencilerin direk sokağa çıkması tehlike arz ederken, veliler ve mahalle sakinleri bu duruma tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: İHA

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