Otele uyuşturucu ticareti baskını: 3 gözaltı

SAMSUN'da bir otelde kalarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen 8 bin TL ve alacak verecek notu bulunan kağıtla birlikte yakalandı.

SAMSUN'da bir otelde kalarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen 8 bin TL ve alacak verecek notu bulunan kağıtla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği Ümit D., Özgür G. ve Büşra Ç.nin bir otelde kaldığını belirledi. Otele operasyon düzenleyen polis, 633 adet uyuşturucu hap, 0,17 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu içmekte kullanılan 2 aparat ve uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 8 bin TL para bulundu. Otel odasında detaylı arama yapan ekipler, uyuşturucu madde satışı için kullanılan alacak verecek notlarının bulunduğu kağıtları da ele geçirdi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA