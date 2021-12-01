Otel işletmecisi çiftin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da öldürülen otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Çiftin katillerinin yeğenleri olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda otel işleten Esra ve Nuri Yıldız çifti, 10 Ekim günü Avcılar'da öldürülmüştü. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Nuri Yıldız'ın Beyoğlu'ndaki otelden çıktığı andan itibaren 50 km boyunca kameraları izleyen ekipler zanlıların eşkallerini belirledi.

10 Ekim günü saat 21.53 sıralarında Beyoğlu'ndaki otellerinden çıkan Nuri Yıldız'ın Bahçelievler'de yol kenarında aracını durdurarak beklemeye başladığı, bir süre sonra başka bir aracın arkasına yanaştığı ve içindeki iki kişinin Yıldız'ın aracına yaklaşarak silahla ateş edip onu öldürdüğü belirlendi. Zanlıların Nuri Yıldız'ın yeğenleri Ferhat Y. ve Mühyettin Y. oldukları tespit edildi.

"Cesedi taşıdılar, aracını yaktılar"

Yıldız'ın aracına binen zanlılar, araçla Haramidere'ye geldi. Burada Yıldız'ın cesedini ağacın altına bırakan şahıslar, ardından Nuri Yıldız ile Esra Yıldız'ın yaşadığı eve geldi. Şüpheliler aracı park ettikten sonra, Esra Yıldız'ın kapısını çaldı. Esra Yıldız, bu kişileri tanıdığı için kapıyı onlara açtı. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Y. ve Mühyettin Y., Esra Yıldız'ın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Esra Yıldız'ın vücudunun birçok yerinde kesikler olduğu da öğrenildi. Şüpheliler daha sonra yine aynı araçla Esenyurt Haramidere'ye geri döndü ve Nuri Yıldız'ın aracını ateşe verdikten sonra oradan ayrıldı. Polis ekipleri aracı kullanan kişinin ise kardeşleri Aleyna Y. olduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu, Ferhat Y. (27), Mühyettin Y. (35) ve Aleyna Y. (20) ile zanlıların akrabası olduğu öğrenilen Fahri Y. (58), Zübeyde Y. (65), Songül Y. (37) ve Berfin Y.'yi (26) gözaltına aldı. Fahri Y.'nin ifadesinde bir süre önce otellere ortak olmak için Nuri Yıldız'a 600 bin TL verdiğini ancak ortaklığın gerçekleşmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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