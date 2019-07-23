"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini sancılı bir biçimde yöneterek hem halkın hem de kabinesinin tepkisini çeken İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından koltuğu dolduracak isim belli oldu… May'in gözyaşları içinde istifasını açıklamasının ardından bugün iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamada Johnson ilk sırada yer alarak parti lideri oldu. Böylelikle İngiltere Başbakanı olarak da görev alacak Johnson, yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Boris Johnson aslında Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim… Osmanlı döneminde yaşayan ve linç edilen Ali Kemal'in torunu olarak bilinen Johnson, iki dönem boyunca İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanı olarak görev almıştı. Bu görevinin ardından vekillik yapan Johnson, 2016-2018 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev almıştı.

GENEL SEÇİM TALEBİ GELDİ

Johnson göreve başlamadan kabinede ciddi bir gerilime de sebep oldu. Theresa May döneminin maliye bakanı Philip Hammond, Johnson'ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıklarken dün gece de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa ettiğini duyurmuştu.

ADALET BAKANI: YARIN İSTİFA EDECEĞİM

Johnson'ın görevi alacağının haberi duyurulduktan sonra Adalet Bakanı David Gauke da Twitter üzerinden, "Yarın istifa edeceğim" dedi.

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN "YENİ BAŞBAKAN SEÇİM YOLUYLA GELMELİ" TEPKİSİ

31 Ekim'de Brexit sürecini tamamlama sözünü tutacağını açıklayan Johnson'a bir tepki de muhalefetten geldi. İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn, başbakanlık için genel seçim talebinde bulundu. Corbyn, "Yeni başbakan seçim yoluyla gelmeli. Johnson halkın desteğini almadı" dedi.