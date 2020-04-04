OSMANİYE Toprakkale HEM'den maske desteği Toprakkale HEM'den maske desteğiOSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık maske üretimine başlanıldı.

Toprakkale HEM'den maske desteği

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık maske üretimine başlanıldı.Hedeflerinin 30 bin maske üretimi olduğunu belirten HEM Müdür Yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu, yapımı tamamlanan 2 bin maskenin Devlet Hastanesine teslim edildiğini söyledi.

Yeni Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve fiyatları son günlerde oldukça artan tek kullanımlık maske için, Toprakkale İlçe Halk Eğitim Merkezi harekete geçti. Maske üretimine destek vermek isteyen HEM'de ilk etapta 10 bin maske üretilerek devlet hastanesi ve belediyeye teslim edilecek. Müdürlük, hedeflenen 30 bin tek kullanımlık maskeyi üreterek, vatandaşların maskeye ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Toprakkale HEM Müdür Yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu, ilçe belediyelerinin katkılarıyla müdürlük bünyesinde tek kullanımlık maske üretimine başladıklarını belirterek amaçlarının korona virüsle mücadelede fiyatları astronomik şekilde artan maske üretimine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Ali Bekirçavuşoğlu, "Krona virüs salgını sebebiyle maske önemli bir ihtiyaç oldu. Bu bağlamda talep arttıkça ürün bulmak zorlanırken, bulunan ürünlerin fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Biz HEM olarak, halkımızın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özellikle devlet hastanemizin ve sağlık çalışanlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla böyle bir işe başladık. Projemize Toprakkale Belediyemiz kumaş ve bez alımı gibi hammadde alımlarıyla desteklemektedir. İlk etapta 10 bin adet üretim hedefimiz, ama bunu 30 bine çıkartma düşüncemiz de var. Yapılan maskelerin bir kısmı Osmaniye Devlet Hastanemize, geri kalanları ise halkımıza dağıtılmak üzere belediyemize teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: DHA