Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı öğrenci servis minibüsü, ilçeye bağlı Çatak köyü girişinde, Halil Güneş idaresindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı

Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı

Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı

Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı

Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı
AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Meral Akşener
Magazin Ece Üner
Spor Meral Akşener Mustafa Denizli Şenol Güneş
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Hamid Karzai Devlet Bahçeli Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 10:43:00. #1.12#