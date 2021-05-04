Son dakika haberi: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında Osmaniye'de iki ayrı markete alışveriş amacıyla giren bir kişi, kaşar peyniri ve zeytinyağı çaldı.

Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında

OSMANİYE - Osmaniye'de iki ayrı markete alışveriş amacıyla giren bir kişi, kaşar peyniri ve zeytinyağı çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenevler ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallerinde faaliyet gösteren iki ayrı marketin çalışanları iş yerinden 3 kilogram kaşar peyniri ile 2 kilogram zeytinyağı çalındığına yönelik polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı marketlere sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler marketlere müşteri gibi girip aldığı ürünleri bıraktıktan sonra kaşar peyniri ve zeytinyağını montunun içine saklayıp marketten çıkan şahsın aynı kişi olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen D.Ö. isimli şahıs ekipler tarafından evinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Osmaniye'de iki marketten kaşar peyniri ve zeytinyağı yağı çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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