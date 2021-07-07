Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Osmaniye'de, DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Suriyeli uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

- Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de, DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Suriyeli uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Kurban Bayramı öncesi öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş Suriyeli uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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