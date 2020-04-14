Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki komşu arasında civciv yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı 8 kişi de gözaltına alındı.

Kadirli Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde iki komşu civcive tekme atma yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönünüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken 8 kişi de gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN CİVCİVE ATTIĞI TEKME MAHALLE KAVGASINA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay Şehit Mehmet Hallaç mahallesi 635 sokakta meydana geldi. Mahallede komşu olan ailenin çocuklarından biri ismi öğrenilemeyen yan komşusunun civcivine iddiaya göre tekme ile vurdu. İki komşu arasında civciv yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya ailenin diğer fertleri de katılınca büyüyen olayda taşlar ve sopalarda kullanıldı.

POLİS KAVGAYI AYIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin zaman zaman havaya silah sıkarak bastırmaya çalıştığı olayda ilk belirlemelere göre taş ve sopalarla aldıkları darbelerle 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA