Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26.10.2019 22:36

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Tarafların; taş, sopa ve silah kullandığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tozlu köyünde, Okan P. ve Cafer P. ile Tarık G., Muhammet G. Halil K. arasında köyde bulunan anlaşmazlığın olduğu tarlada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce sopaların kullanıldığı kavgada tüfekle de ateş edildi. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Tarık G. (50) hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diğer yaralıların ilçede ki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Jandarma olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Kaynak: İHA