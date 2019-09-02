Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik

Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yönetmeni Osman Sınav, dizide tepki çeken şiddet sahneleri hakkında "Biz iki tane parmak kırdık, kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik." açıklamasıyla dikkat çekti.

02.09.2019 14:55
Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik

Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü kızının gözü önünde eski eşi Fedai Baran tarafından boğazı bıçaklanarak öldürüldü. Bulut'un ölümünün ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Sen Anlat Karadeniz dizisindeki şiddet sahnelerine tepki gösterdi. Dizinin yönetmeni Osman Sınav ise açıklama yaparak söz konusu şiddet sahneleri için "Farkındalık yaratmak için yaptık" dedi.

"İKİ TANE PARMAK KIRDIK, KİMSENİN BOĞAZINI KESMEDİK"

Sabah'a konuşan Osman Sınav, şiddet sahneleri hakkında şöyle konuştu: "Biz dizideki parmak kırma sahnesini kadına şiddete farkındalık yaratmak için yapmıştık. Biz iki tane parmak kırdık, kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik. Bu ülkede çocuklarının gözünün önünde öldürülen kadınlar var; unutmayın. Gerçek hayatta bu sahneden çok daha beterini yaşıyorlar. Kadınlarımız şiddete, tacize, tecavüze uğruyor.

"BİZ DİZİYLE MAĞDUR KADINLARIN SESİ OLDUK"

Bu diziyle birlikte kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Diziyi yapmadan önce uzun süre araştırma yaptık. Kadına uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin toplumun en önemli yaralarından biri olduğunu gördük. Biz de böylece diziyle mağdur kadınların sesi olduk. Sete gelen ve 'Nefes benim hayatımı anlatıyor' diyen birçok kadın izleyicimiz var. Eskiden şiddete maruz kalan ve ses çıkaramayan kadınlar, artık seslerini yükseltiyor.

"FARKINDA OLMADAN YAŞAYAN İNSAN ASLINDA YAŞAMIYOR DEMEKTİR"

Toplum da kadına şiddete ciddi şekilde tepki gösteriyor. Ben de toplumsal farkındalığı yaratmak amacıyla böyle bir sahne koydum. Mesleğim gereği topluma karşı sorumluluk taşıyorum. Yaptığım her işi, bir konuya farkındalık yaratmak amacıyla yapıyorum. 'Deli Yürek'te de, 'Kurtlar Vadisi'nde de, 'Ekmek Teknesi'nde de aynı amacı taşıdım. İnsan yaşarken hayatın ve toplumun farkında olmalı. Her insan kendi yapısı içinde hayatını sorgulamalı. Sorgulamayan, farkında olmadan yaşayan insan aslında yaşamıyor demektir."

Osman Sınav

Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik
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YORUMLAR (40)

  • HİLAL DÜBÜŞ:
    Doğru kadına şiddet içinde parmak kırmak kemerle feci şekilde dövmek zincirlere bağlamak daha neler neler yok kadına şiddet sadece boğaz kesmekten ibaret tövbe tövbe yaaaa kapatın gitsin dizi final yapsın kötü örnek olmayın insanlara zaten insanlar yoldan çıkmış...
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  • DOGRUCU!:
    Peki sizin su çukur, eskiya veya kutlar vadisi ne olacak???? bunlar kotu örnek degil mi? hele su çukur işareti cikti herkes dövme olarak yapıyor!!
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  • CAKAL ALİ:
    en iyisi belgesel diyecegim orda hayvanlar bir birini yiyor o zaman ona bakan aynisini mu yapacak
    Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • AZAPAY:
    osman simav diziyi otursun izlesin iki parmakmı kırmak kadının saçlarını tuutp sürüklemek silah çekmek dövmek açana kendi dizilerini izlemiyormu merak ettim
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  • YASEMİN:
    Ya anlamıyorum, hayatın gerçekleri dizi olunca neden bu kadar zorunuza gidiyor. Adam gayet mantıklı açıklama yapmış ama görüyorum ki anlamak istemeyen yine anlamıyor! Ne yani her şeyi toz pembe mi göstersinler, bağımsız daima dik duran sahte kadınlar mi yaratalım dizilerde? Ya da saçma yaz dizileri gibi her şey güllük gülistanlık tek dert aşk acısı ya da saçma sapan zengin kız fakir oğlan mı olsun? Hayat gerçekte bu değil arkadaşlar, bir dizinin şiddet gören kadınları temsil etmesinden daha doğru ne olabilir ki! Bu kadın şiddete boyun eğmiyor, şiddetle başa çıkma yollarını arıyor mücadele ediyor. Nitekim şiddet gösteren adamın ölümüyle de zafere ulasabilecegimizi gördük. EVET ŞİDDET GÖREN KADINLARIMIZA ÖRNEK OLUYOR YOL GÖSTERİYOR. Yeter artık çıkın artık şu sığ düşüncelerinizden bir de üstüne diziyi izleyenleri eleştiriyorsunuz, bi kendinize bakın izlediğiniz okuduğunuz şeyleri doğru düzgün yorumlayamıyorsunuz bile!
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  • ADINIZI YAZININ,,,,,,,,,:
    BOŞ YORUM, , , , , , , , , GEÇİNİZ, , , , , ,
    1 2 Yayından Kaldır
  • AZAPAY:
    o zaman kurtlar vadisi pusuda türkiye aleyhinde çalışan örgürler ve bunalra mühaleyi anlatıyo normal yani
    3 1 Yayından Kaldır
  • EMİNE SILA ÇAKMAK:
    O kadar güzel ve özel konuşmuşsun herkesin adına teşşekür ederim mükemmel insan
    9 4 Yayından Kaldır
  • BURÇİN:
    Buraya kafana göre yazmışsın ama bir de madalyanın diğer yüzü var bunlardan kötü örnek alıp şiddet uygulayanlar da var
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