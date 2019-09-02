Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik

02.09.2019 14:55

Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü kızının gözü önünde eski eşi Fedai Baran tarafından boğazı bıçaklanarak öldürüldü. Bulut'un ölümünün ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Sen Anlat Karadeniz dizisindeki şiddet sahnelerine tepki gösterdi. Dizinin yönetmeni Osman Sınav ise açıklama yaparak söz konusu şiddet sahneleri için "Farkındalık yaratmak için yaptık" dedi.

"İKİ TANE PARMAK KIRDIK, KİMSENİN BOĞAZINI KESMEDİK"

Sabah'a konuşan Osman Sınav, şiddet sahneleri hakkında şöyle konuştu: "Biz dizideki parmak kırma sahnesini kadına şiddete farkındalık yaratmak için yapmıştık. Biz iki tane parmak kırdık, kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik. Bu ülkede çocuklarının gözünün önünde öldürülen kadınlar var; unutmayın. Gerçek hayatta bu sahneden çok daha beterini yaşıyorlar. Kadınlarımız şiddete, tacize, tecavüze uğruyor.

"BİZ DİZİYLE MAĞDUR KADINLARIN SESİ OLDUK"

Bu diziyle birlikte kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Diziyi yapmadan önce uzun süre araştırma yaptık. Kadına uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin toplumun en önemli yaralarından biri olduğunu gördük. Biz de böylece diziyle mağdur kadınların sesi olduk. Sete gelen ve 'Nefes benim hayatımı anlatıyor' diyen birçok kadın izleyicimiz var. Eskiden şiddete maruz kalan ve ses çıkaramayan kadınlar, artık seslerini yükseltiyor.

"FARKINDA OLMADAN YAŞAYAN İNSAN ASLINDA YAŞAMIYOR DEMEKTİR"

Toplum da kadına şiddete ciddi şekilde tepki gösteriyor. Ben de toplumsal farkındalığı yaratmak amacıyla böyle bir sahne koydum. Mesleğim gereği topluma karşı sorumluluk taşıyorum. Yaptığım her işi, bir konuya farkındalık yaratmak amacıyla yapıyorum. 'Deli Yürek'te de, 'Kurtlar Vadisi'nde de, 'Ekmek Teknesi'nde de aynı amacı taşıdım. İnsan yaşarken hayatın ve toplumun farkında olmalı. Her insan kendi yapısı içinde hayatını sorgulamalı. Sorgulamayan, farkında olmadan yaşayan insan aslında yaşamıyor demektir."