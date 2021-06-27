Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı kaç yaşında, nereli? Osman Cavcı biyografisi!
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Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı kaç yaşında, nereli? Osman Cavcı biyografisi!

Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı kaç yaşında, nereli? Osman Cavcı biyografisi!
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1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cavcı, tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı' nın oğludur. Baba mesleği olan tiyatroya olan aşkı 1972' de bir turnede (İzmir Turnesi) başlamıştır. Peki, Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı kaç yaşında, nereli? Osman Cavcı mesleği nedir? Osman Cavcı hayatı ve biyografisi nedir?

İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle'dir. İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol almaya devam etmiş, Muhsin Bey filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakalamıştır. Muhsin Bey'de organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi adıyla oynamıştır. Filmdeki bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır. Peki, Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı kaç yaşında, nereli? Osman Cavcı mesleği nedir? Osman Cavcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OSMAN CAVCI KİMDİR?

Osman Cavcı (d. 1962, İstanbul), Türk oyuncudur.

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cavcı, tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı' nın oğludur. Baba mesleği olan tiyatroya olan aşkı 1972' de bir turnede (İzmir Turnesi) başlamıştır. Daha sonraları Ertem Eğilmez ile tanışmasının ardından 1981 yılında sinemaya adım atmıştır. İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle'dir.

İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol almaya devam etmiş, Muhsin Bey filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakalamıştır. Muhsin Bey'de organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi adıyla oynamıştır. Filmdeki bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır.

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Osman Cavcı kimdir? Osman Cavcı kaç yaşında, nereli? Osman Cavcı biyografisi! - Haberler
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