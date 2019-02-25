91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 91'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye ise damgasını vuran 10'ar dalda Oscar'a aday gösterilen Roma ile The Favourite oldu.
91'inci Oscar Ödülleri töreni sona erdi. Yılın en iyi filmi 'Green Book' olurken 'En İyi Yönetmen' Oscar'ını 'Roma'nın yönetmeni Alfonso Cuarón aldı. 'En İyi Kadın Oyuncu' Olivia Colman, 'En İyi Erkek Oyuncu' ise Rami Malek seçildi.
Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde ödüller dağıtılıyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül töreninin öne çıkan filmleri 10'ar dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' ile 'The Favourite' oldu.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde En İyi Film ödülü favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi.
İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Regina King - If Beale Street Could Talk
EN İYİ BELGESEL: Free Solo
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ: Vice
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: Black Panther
EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI: Black Panther
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ): Roma
EN İYİ SES EFEKTİ: Bohemian Rhapsody
EN İYİ SES KURGUSU: Bohemian Rhapsody
EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM: Roma
EN İYİ KURGU: Bohemian Rhapsody
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Mahershala Ali
2017'de 'Ay Işığı' filmindeki rolüyle Oscar kazanan ilk Müslüman olan Mahershala Ali, iki yıl aradan sonra bu ödüle bu kez 'Yeşil Rehber' ile layık görüldü.
EN İYİ ANİMASYON FİLM: Spider-Man: Into the Spider-Verse
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM: Bao
EN İYİ KISA BELGESEL: Period. End Of Sentence
EN İYİ GÖRSEL EFEKT: First Man
EN İYİ KISA FİLM: Skin
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Green Book
EN İYİ UYARLAMA SENARYO: BlacKkKlansman
EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ: Black Panther
EN İYİ FİLM ŞARKISI: Shallow (Lady Gaga)
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Rami Malek (Bohemian Rhapsody )
EN İYİ KADIN OYUNCU : Olivia Colman (The Favourite)
EN İYİ YÖNETMEN: Alfonso Cuarón (Roma)
EN İYİ FİLM: Green Book
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En iyi film ödülü Bohemian rhapsody nin olmalıydı kesinlikleCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır