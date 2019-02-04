Oryantal Didem Başına Gelen Ahlaksız Teklifi Anlattı: Süit Odada özel Dans Etmemi İstedi

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına katılan oryantal Didem Kınalı mesleğinin zorluklarından bahsederken, dün akşam yaşanan çirkin teklifi olayını canlı yayında anlattı.

CANLI YAYINDA YAŞADIĞI AHLAKSIZ TEKLİFİ ANLATTI

Sunucuların mesleğinde yaşadığı zorluklar var mı sorusu üzerine açıklama yapan Didem, başına gelen ahlaksız teklifi şu sözlerle anlattı: "Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil. Daha dün akşam başıma bir olay geldi. Bir telefon geldi, ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler. Ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler.

"SÜİT ODADA DANS ETMEMİ İSTEDİ"

Çok zengin yabancı bir beyefendi varmış, gözükmek istemiyormuş. Süit oda kiralamış orada benim dans etmemi ve danstan sonra gidip onunla sohbet edip yemek yemi istiyormuş.

"ODADA SADECE İKİMİZ OLACAKMIŞIZ"

Bana parayla ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını odaya ne asistan, ne menajer kimsenin girmeyeceğini söylediler. Süitte özel dans edecekmişim. Ben tabi ki de böyle bir şeyi kabul etmedim."