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Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

İstanbul'da düzenlenen WorldFood İstanbul fuarına katılan Gold Gıda'ya Ortadoğu ülkeleri yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen şirketin Genel Müdürü Fatih Doğan, "Gıda sektöründe makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi- gofret grubu olarak standımızda yerimizi aldık.

İstanbul'da düzenlenen WorldFood İstanbul fuarına katılan Gold Gıda'ya  Ortadoğu ülkeleri yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen şirketin Genel Müdürü Fatih Doğan, "Gıda sektöründe makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi- gofret grubu olarak standımızda yerimizi aldık. Ortadoğu, Lübnan, Filistin, Irak, Yemen ve Güney Afrika bölgesinden öncelikli olmak üzere yabancı yatırımcıların standımıza olan ilgisi üst düzeydeydi" dedi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9-12 Eylül tarihleri arasında gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul fuarı düzenlendi. Bu organizasyonda Gold Gıda da ürünlerini tanıttı. Genel Müdür Fatih Doğan, şirketin WorldFood İstanbul'a katılarak Türkiye ve dünyadaki alıcılarla tanışma, yeni anlaşmalar imzalama ve yeni pazarlarda satışlarını artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

"FUAR KATILIM VE ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ZENGİNDİ"

Ürünlerine yabancı alıcıların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Doğan, "Türkiye'nin 1 numaralı uluslararası gıda, içecek ve teknoloji fuarı olan WorldFood İstanbul çok sayıda sektör ve pazarın farklı alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en kaliteli gıda ve içecek ürünleri üreticilerinden oluşuyor. Dört yıldır süre gelen katılımımızda WorldFood İstanbul'un uluslararası bir fuar olma özelliği yanında, sektörün buluşma noktası olarak görülmesi önemli rol oynamıştır. Pandemi sonrası gerçekleştirilen bu ilk fuarda hem katılım hem çeşitlilik hem de ziyaretçi profili açısından zengin bir tablo sergilenmiştir" dedi.

Doğan konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Gold Gıda A.Ş. olarak gıda sektöründe makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi- gofret grubu olarak 3Hall B521 numaralı standımızda yerimizi aldık. Ortadoğu, Lübnan, Filistin, Irak, Yemen ve Güney Afrika bölgesinden öncelikli olmak üzere yabancı yatırımcıların standımıza olan ilgisi üst düzeydeydi. Bisküvi-gofret grubundaki çeşit sayımızın artması ve yeni ürünlerin üretim yelpazesine dahil olması ile ziyaretçilerimize zengin bir tanıtım yapma fırsatı elde ettik. Fuar süresince ihracat bölge uzmanı arkadaşlarımız 350'ye yakın görüşme sağladı ve bu görüşmelerin önemli bir kısmı ile değerli bağlantılar kuruldu" diye konuştu.


Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi

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Haber: Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi - Haberler
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