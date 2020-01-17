Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı!

17.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:32

Mersin'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda, Ağustos'ta av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulunan Kemal Büyükdeniz'in (48) katil zanlısının komşusu Hüseyin Kasnakçı olduğu ortaya çıktı. Olayı itiraf ettiği öne sürülen Kasnakçı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme timlerinden oluşturulan 10 kişilik, Özel Faili Meçhul Çalışma Grubu, yaklaşık 5 ay önce ormanlık alanda bir çoban tarafından ölü bulunan Kemal Büyükdeniz'in cinayetini araştırmaya başladı. Yapılan araştırmaların ardından cinayete karıştığı şüphesiyle Büyükdeniz'in akrabalarının ve komşularının ifadeleri alındı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, kayıtları netleştirilmesi için Kiriminal Laboratuvarı'na gönderildi. HTS ve Baz İstasyonu kayıtları alındı. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde toplanan verilerin yeniden değerlendirilmesi için Özel Faili Meçhul Çalışma Grubu bir araya geldi.

KATİL ZANLISI, İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemelerin ardından, 'kasten öldürme' olayı ile ilişkili olduğu değerlendirilen Büyükdeniz'in eşi B.B., oğlu Y.B., kardeşleri H.B. ve B.B. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Hüseyin Kasnakçı, eşi E.K., kızı N.B. olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şüpheli Hüseyin Kasnakçı'nın olay yerine gittiği tespit edildi. Hüseyin Kasnakçı'ya ait kayıp av tüfeği, damadının evinde ele geçirildi. Gözaltına alınan Hüseyin Kasnakçı'nın Kemal Büyükdeniz'i av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA