Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek

Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek
02.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:02

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 31 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü" restore edilecek.

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 31 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü" restore edilecek.

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 1934-1949 yıllarında Bursa Orman Okulu, ardından Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılan ve 1989'dan bu yana da ormancılık müzesine ev sahipliği yapan 130 yıllık bina, kapsamlı bir restorasyondan geçirilecek.

Özellikle tavan nakışları ve süslemeleriyle dikkati çeken kentin sivil mimari örneklerinden barok tarzdaki iki katlı ahşap yapının bahçesinde, bu bina ile aynı tarihte yapılmış konak, kameriye, aslan ağızlı bir havuz ile anıt ağaçlar bulunuyor.

Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık iki yıl sürecek restorasyonun ardından ihtişamlı görünümüne kavuşacak bina, ormancılığın tarihsel gelişimini tanıtmak ve ormanlar hakkında bilgi vermek amacıyla Bursa Ormancılık Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

"Tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz"

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, köşkün ilk sahibi Saatçi Ali Efendi'nin uzun yıllar boyunca bu binada saat imalatı yaptığını söyledi.

Ali Efendi'nin, köşkü atölye ve yaşam alanı olarak kullandığını belirten Akın, "Bina, 1934'te Orman Okuluna dönüştürülmüş. O yıllar, ormancılığın ilk teknik çalışmalarının yapıldığı yıllardır. Okulda, orman teşkilatı için elemanlar, şefler, mühendisler ve memurlar yetiştirilmiş. Bina, 1960'lı yıllarda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak hizmete açılmış ve 1981 yılına kadar kamu kurumu olarak hizmet vermiş." dedi.

Akın, köşkün 1989'da Türkiye'nin ilk ormancılık müzesi olarak hizmete açıldığını aktardı.

Müzede, 181 yıllık orman teşkilatının geçmişinden bugüne kadar evrak, arşiv malzemeleri ve fotoğrafların bulunduğunu bildiren Akın, ziyaretçilerin ormancılık tarihi hakkında bilgi sahibi olup izlenim edinebildiğini dile getirdi.

Yalçın Akın, yapının tek onarım dışında bugüne kadar herhangi bir restorasyon görmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl boyunca köşkün restorasyon projesiyle uğraştık ve çok şükür tamamladık. Bu yıl projenin uygulanması için ihale hazırlıkları içindeyiz. Köşkün ve eklentilerinin restorasyonu için ihaleye çıkılacak ve ardından inşaata başlanacak. İlk günkü mimarisine uygun, işlemeleri, duvar resimleri, tavan süslemeleri ve dekorlarına kadar restore edilecek yapının daha güzel bir şekilde hizmet vermesini amaçlıyoruz. Daha çok öğrenci grupları, orman teşkilatını bilen veya geçmişte bu mesleğin içinde bulunanların ziyaret ettiği bir müze. Restorasyon tamamlandıktan sonra tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Toplumun daha geniş kesimlerinin de burayı ziyaret etmesini istiyoruz."

Bursa Ormancılık Müzesi

Saatçi Köşkü'ndeki müzede, bitki ve hayvan fosilleri, ormancılıkla ilgili araç, gereç ve haritalardan oluşan yaklaşık 3 bin parça yer alıyor.

Türkiye'nin ilk ihtisas müzesi olma özelliğini de taşıyan, orman hayatından kesitler, orman bitkileri ve kesim aletleri, orman mühendisliğinde kullanılan aletler, fosiller, harita ve uzay fotoğrafları, tarihi orman içi haberleşme araçlarının sergilendiği bölümler bulunan müzede, önemli fosil koleksiyonları da sergileniyor.

Müzede, fil veya mamut ağacı olarak da bilinen sekoya ağacının 3 milyon yıl önce Anadolu'da bulunan örneği, atların atası olan bir hayvana ait kemik fosili ile 14 milyon yıllık Miyosen devrine ait fauna ve flora fosilleri de bulunuyor.

Eserler arasında, tarihi belge değeri olan, 1900'lü yılların ilk yıllarının tekniğiyle çizilen haritalar, orman mühendisliğinde kullanılan arazi ve büro malzemeleri ile telsiz ve santrallere de yer veriliyor.

Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Haber
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haber
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haber
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi Haber
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Haber
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
Trump'ın 'Gördüm' dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray 'Varsayım' dedi
Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Altuğ Ajda Pekkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Şenol Güneş Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:37:29. #1.14#
title