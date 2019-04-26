Orhan Gencebay'ın Oğlu Gökhan Gencebay'ı Bıçaklayan Taksici Tutuklandı!

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ı yaşanan sözlü kavganın ardından göğsünden meyve bıçağıyla yaralayan taksici silahlı tehdit ve yaralama suçlarından tutuklandı.

YOL VERME YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bulunduğu aracı kullanan kız arkadaşı Sedahan Özmen ile taksi sürücüsü Doğan Erdoğan ddün akşam Beşiktaş'ta yol verme yüzünden tartıştı. Gencebay, kız arkadaşına küfür edilince araçtan inip taksicinin yanına gitti. Gökhan Gencebay'ı trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sonrasında bıçakladığı ileri sürülen taksici Doğan Erdoğan gözaltına alındığı polisler tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Beyoğlu bölgesine bakan müracaat savcısı tarafından sorgulanan şüpheli Doğan Erdoğan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan şüpheli Erdoğan, "Silahlı tehdit" ve "Yaralama" suçlarından tutuklandı.