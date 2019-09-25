Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı

25.09.2019 00:46

İstanbul polisi, Fatih'te, aralarında gece kulüplerinin de olduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve fuhuş, kumar, rüşvet, uyuşturucu ticareti ile görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlar işlediği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de5'i polis memuru 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

40 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklanırken 2' si polis memuru 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 40 kadın ise sınır dışı edildi.