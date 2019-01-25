Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Vizyon Tarihi Açıklandı!
Sinema salonu işletmecileri ve yapımcılar arasında yaşanan kriz nedeniyle gösterimi ertelenen Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi belli oldu.
Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan sorun nedeniyle 1 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterim tarihi ertelenmişti.
1 ŞUBAT'TA VİZYONDA
Yılmaz Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Organize İşler Sazan Sarmalı filminin 1 Şubat'ta vizyona gireceğini duyurdu. Yılmaz paylaşımına, "Organize İşler Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta sinemalarda, fragmanımız 16.00'da yayında!" notunu ekledi.