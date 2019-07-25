Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Dolunay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden, Görele Seyahat'a ait yolcu otobüsü, kavşaktan dönen minibüsle çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak yaralılardan 3'ü tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan bazılarının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ölen 3 kişiyle yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA