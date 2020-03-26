Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
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Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için "Aircor 52 Dezenfekte Tüneli"ni hizmete sundu. Türkiye'de bir ilk olan sensörlü tünel içinden geçen kişinin kıyafetlerini dezenfekte ediyor.

26.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:30
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tasarladığı Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyan "Aircor52 Dezenfekte Tüneli"ni hizmete soktu.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI DEĞİL

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugünlerde dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlıların dezenfekte edilmesi amacıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla "Aircor52 Dezenfekte Tüneli" tasarlandığı belirtildi.

Tünelin sensörlü çalıştığı ifade edilen açıklamada, tünelin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla tasarladığı Dezenfekte Tüneli'nin marka tescilini almak üzere başvuruda bulunduğu da kaydedildi.

"TÜRK MİLLETİMİZE VE CUMHURBAŞKANIMIZA ARMAĞINIMIZDIR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son zamanlarda artış gösteren Kovid-19 virüsüne karşı yoğun çalışmalarının sürdürdüğünü belirtti.

İl genelinde dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ederken vatandaşlar için her türlü tedbiri üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti: "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirildi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız Dezenfekte Tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz."

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi önündeki 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Dezenfekte Tüneli'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu

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Haber Yorumları (1)
KAPLAN: Simdi heveslenirler sonradan sac dökülmesi oldumu sonradan dert yanarlar care yok. Millet iskence cekiyor
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