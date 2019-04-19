Davaro Filmi Ordu'nun Ünye İlçesinde Gerçek Oldu! Mezarlar Kıbleye Ters

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir mezarlık görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Ünye'nin Atatürk Mahallesi Tepe Yolu üzerinde bulunan ve halk arasında Tepe ve Türbe Mezarlığı olarak bilinen mezarlığın diğerlerine göre farklı olduğu görüldü. İlçenin en büyük mezarlarından birisi olan Türbe Mezarlığı'na defnedilen kişiler kıble yönüne zıt ya da kıbleye yakın defnedildikleri belirlendi.

DAVARO FİLMİ GERÇEK OLDU

Kemal Sunal'ın "Davaro" filmindeki bir sahnesinde yaşanan olayda İlyas Salman'ın Kemal Sunal'a "Hortum neredeyse beni oraya doğru gömeceksin" dediği sahnesini akıllara getirdi. Yaklaşık yüz yıllık mezarların olduğu alanda ölen kişilerin çarpık bir şekilde gömülerek defnedildiği görülürken, bu olayın ise hala mezarlığın bazı yerlerinde devam ettiği gözlemlendi.

Çocukluğunun bu bölgede geçtiğini ifade eden mahalle sakini 69 yaşındaki Ergin Onat, "Eskiden mezarlıkta birisi vefat ettiği zaman mezar kazan kişiler kıbleye dönük bir şekilde kazılarını yaparlardı. Fakat bu mezarlığın bazı yerlerinde anlayamadığımız bir olay var. ya arazinin şekline göre mezar kazımı gerçekleşmiş ya da bazı vatandaşlarımızda kıbleyi hesap ederek kazı gerçekleştirmiş. Biz bu olayı daha önce fark edemedik. Yıllardır Ünye'deyim böyle bir şeyi yeni gördüm" dedi.

"BU YAŞIMA GELDİM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Yıllardır aynı mezarlığın yanında evi bulunan 63 yaşındaki Ahmet Uysal, "Büyüklerimiz eskiden bize bu kıble olayını anlatırdı. Babam kalktığı zaman bizim evde kıbleyi güneş doğumuna göre belirlerdi. Burada bulunan mezarların çoğu eski mezarlıktır. Ben kendimi bildim bileli Ünye'de yaşıyorum. Evimin yolu da mezarlığın içinden geçtiği için tesadüf olarak bu olayı fark ettim. Hatta eve giderken bir gün baktım geçtiğim yol üzerine mezar yapılmış. Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir olayla karşılaştım" ifadelerini kullandı.

BU MEZARLIKTA YÜZ YILLIK MEZARLARDA VAR

İlçede Türbe Mezarlığı olarak bilinen mezarlıkta yüz yıllık mezarların olduğu ve yıllar öncede Ermeni vatandaşların gömüldüğü öğrenildi. Mezarlık içerisinde ilk mezar koyan kişileri örnek alan diğer mezar sahipleri ise yıllardır bu gelişigüzel mezarlığı kullanmaya devam ediyor.

Vatandaşların bu olayı şaşkınlıkla karşıladığı öğrenilirken, mezarların yerleri tekrar değişecek mi şimdilik herkes tarafından merak konusu oldu. Ayrıca mezarlığa yeni defin işlemleri yapılırken de kıble yönüne dikkat edilmediği de görüldü.

Kaynak: İHA