13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti
Haberler » Yaşam » 13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti - Haber

13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti

Ordu'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini başından vurarak intihar etti.

02.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:06
13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti

Ordu'nun ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti. Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

EVE GELEN YAKINLARI ŞOK YAŞADILAR

Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Seher Ela U. babasının silahı ile evde kendini başından vurarak hayatına son verdi. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadılar. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuk, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et