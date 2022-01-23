Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi - Haberler
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Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Şemseddin Günhan, İvrindi Koca Çay'da avlanırken boğularak hayatını kaybetti.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Şemseddin Günhan, İvrindi Koca Çay'da avlanırken boğularak hayatını kaybetti. Günhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İvrindi'nin Sakarya Mahallesi Çiftlik Yolu üzeri Koca Çay mevkiine arkadaşlarıyla birlikte ördek avlamaya gelen Şemseddin Günhan, çaydan karşıya geçerken dengesini kaybederek suya düştü. Günhan'ın suda gözden kaybolması ile birlikte yanında bulunan arkadaşları durumu itfaiye ve AFAD'a haber verdi. Dün akşam saat 19.22'de gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde yapılan çalışmada suda kaybolan Şemseddin Günhan'ın cesedine sabah saatlerinde ulaştı. - BALIKESİR

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Çiftlik, Sakarya, Çay, 3. Sayfa, Haber

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