ORC Araştırma: AK Parti 2018 genel seçimlere kıyasla yüzde 11 oy kaybetti
ORC Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Ocak 2020 "Siyasi Eğilimler Araştırması"na göre AK Parti'nin genel seçimlerdeki oy oranı, 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 11,4'lük bir düşüş gösterdi.
02.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:54
ORC Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Ocak 2020 "Siyasi Eğilimler Araştırması"na göre AK Parti'nin genel seçimlerdeki oy oranı, 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 11,4'lük bir düşüş gösterdi.
28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, 36 İl'de toplam 2 bin 980 kişiyle görüşen ORC Araştırma Merkezi, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt aradı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com