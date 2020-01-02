ORC Araştırma: AK Parti 2018 genel seçimlere kıyasla yüzde 11 oy kaybetti

02.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:54

ORC Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Ocak 2020 "Siyasi Eğilimler Araştırması"na göre AK Parti'nin genel seçimlerdeki oy oranı, 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 11,4'lük bir düşüş gösterdi.



28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, 36 İl'de toplam 2 bin 980 kişiyle görüşen ORC Araştırma Merkezi, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt aradı. Euronews.com'da Görüntüle