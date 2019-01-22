Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı

Partilerin adaylarını büyük oranda belirlemesinin ardından araştırma şirketleri, seçim anketlerini artırdı. Partilerin Türkiye genelinde oy oranına ilişkin araştırma yapan Optimar Araştırma, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Optimar'ın anketine göre, AK Parti oyların yüzde 32,5'ini, CHP yüzde 20,4'ünü, İYİ Parti yüzde 5,5'ini, MHP 5.4'ünü ve HDP'de 5,4'ünü alıyor.

26 İLDE 252 KİŞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?"

Araştırmaya göre "31 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32,5'i AK Parti, yüzde 20,4 CHP, yüzde 5,5 İYİ Parti, yüzde 5,4 MHP, yine yüzde 5,4 HDP, yüzde 1 ise Saadet Partisi ve yüzde 1.2'i de diğer partiler" yanıtını verdi.

'YÜZDE 27'Sİ KARARSIZ'

Araştırmaya ilişkin en çarpıcı yüzdeyi ise, hangi partiye oy vereceği hususunda karar veremeyenler oluşturdu. Zira, katılımcıların yüzde 27'si kararsız olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerdeki kararsız oranını değerlendiren Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir şu şekilde konuştu:

"Bence kararsızların yüzde 27'lerde seyretmesinde, ittifak kurulan partilerin tabanında, diğer partiden gösterilen adaya yönelik konsolidasyonun sağlanamamasının rolü var. Ayrıca bazı adayların toplumda karşılığı olmaması da bu oranı yüksek kılıyor. Ankara ve Antalya gibi merkezler kritik. Meseleye Cumhur İttifakı özelinde bakacak olursak, MHP tabanında, kendi partilerine verilen il ve ilçelerin dağılımının hakkaniyetli dağıtımın sonucu olmadığı yönündeki rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Keza AK Parti tabanında da, MHP'den gösterilen ve tam olarak benimsemedikleri bazı adaylarla ilgili eleştiriler yükseliyor. Bu süreçte her iki partinin liderlerinin, kendi tabanlarını ikna etmesi önemli. Örneğin İstanbul'da MHP'de 3 ilçe var. AK Parti tabanının MHP'ye buralarda destek vermesi kritik önemde. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti açısından sorun yok gibi gözüküyor. Zira, son rakamlar Binali Yıldırım'ın yüzde 10 farkla önde olduğuna işaret ediyor"

'EKONOMİ HALKIN ÖNCELİKLİ SORUNU'

Son yaptıkları araştırmaya göre, ekonomi temelli sorunların seçmenin gündemindeki başlıca sorun olduğuna işaret eden Daşdemir "Elbette, ekonomi de önemli bir faktör. Son rakamlara göre halkın yüzde 35 için en önemli sorun ekonomi, yüzde 27'si için de en önemli problem işsizlik. Yani halkın yüzde 62'si için öncelik, ekonomi temelli sorunların çözümünde" değerlendirmesinde bulundu.