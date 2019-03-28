İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere günler kala, Optimar Araştırma, İstanbul'daki oy dağılımını ortaya koyan bir araştırma gerçekleşti. Buna göre Cumhur İttifakı-AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 44.5 ile önde ve Yıldırım'ı Millet İttifakı-CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 43.6 ile takip ediyor.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 10,5'İ KARARSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Araştırmaya göre ayrıca Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar yüzde 0.9, Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel yüzde 0.3 ve DSP'nin adayı Muammer Aydın ise yüzde 0.2 oranında destek aldı. Ankete katılanların yüzde 10.5'i de kararsız olduğunu açıkladı.

6022 KİŞİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILDI

Optimar, söz konusu araştırmayı 19 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6022 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN DE ANKET YAPILDI

Optimar ayrıca, 24 Şubat —26 Şubat 2019 tarihleri arasında 26 ilde 1.500 kişi ile yüz yüze görüşerek katılımcılara "Belediye Meclisi/İl Genel Meclisi için oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorunu yöneltti.

Buna soruya, yüzde 43.3 Cumhur İttifakı, yüzde 31 Millet İttifakı, yüzde 7.1 HDP, yüzde 1.4 SP, yüzde 0.6 BBP, yüzde 0.6 oranında 'diğer' dedi.

Katılımcıların, yüzde 9.6'sı kararsız olduklarını beyan ederken, yüzde 6.4'ün cevabı ise 'hiçbiri' oldu.