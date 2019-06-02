Onur Ünlü'den tepki çeken İstanbul paylaşımı: İşgali fetih zanneden vasatlar beni takip etmesin!
Muhafız dizisinin yıldız oyuncusu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, İstanbul paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul paylaşımı tepki çekti. Ünlü, İstanbul'un fethine işgal kelimesini kullanınca sosyal medya kullanıcıları çileden çıktı.
"İSTANBUL'UN İŞGALİNİ FETİH ZANNEDEN VASATLAR"
Ünlü yönetmen Onur Ünlü yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü, Instagram hesabından "Kimseye tahammül etmek zorunda değilim Kimse de bana tahammül etmek zorunda değil İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevinirim" paylaşımıyla büyük tepki çekti.
YORUMLAR (10)
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ayol hep derim bunlar çok mantıklı olmaktan napıcaklarını şaşırıyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sen bu ülkeden defol git birader o zaman. İşgal varsa neden İstanbul''dasın ve neden bu ülkede bir dünya para kazanırken bu şekilde ihanet içindesin git kardeşim, bakalım bu paraları nerede kazanabilceksin İstanbul Fetih edilirken kim senin neyini dürttü acaba merak ettim doğrusu. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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belliki adam reklam yapıyor . . . . . . Be adam sen demekki bir kalıntısın ama 1900 ingiliz işgalindemi yoksa 1453 fethinden öncemi kesin kalıntısın soyunu bul. . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Süt meselesi beslersen böyle olur. kefere fetihten ne anlar.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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vasat sensin geri zekalıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır