Onur Büyüktopçu, Sevgilisinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Yeşim Gül'e Destek Oldu: Yazıktır

Oyuncu Yeşim Gül'ün, 'kredi' yüzünden tartıştığı iddiasıyla işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'i terk etmesi ve barışmak için Gül'ün evine giden Peçen'in sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayarak intihar etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili ise Gül'ün, Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istediği iddia edilmişti.

BANA KOLLARINI AÇTI

Yemekteyiz'in sunucusu Onur Büyüktopçu ise, yakın dostu Yeşim Gül'e sosyal medya hesabından bir destek mesajı yayınladı. Büyüktopçu, Yeşim Gül ile çekilmiş fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında şunları yazdı: "19 yaşındaydım tanıdığımda, kollarını açtı bana… Akıl verdi, korudu kolladı, hiçbir doğum günümü unutmadı. Canım Yeşim Gül şimdi sevdiği insanı kaybetmenin acısını yaşıyor, yası büyük!

Sabır dileyin dua edin: "Ve giden canın arkasındaki büyük acıyla kalırken tüm sevenlerinin acısı yazılan çizilenler ve gerçeği yansıtmayan ithamlarla katmerleniyor. Yazıktır, günahtır! Gencecik bir canın ardında kalan sevenlerine sabır dileyin, dua edin"