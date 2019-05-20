Önüne Bakmayan Kadın, Elindeki Tabaklarla Beraber Havuza Düştü
Endonezya'da yaşanan olayda, açık büfeden yemek alarak masa aramaya başlayan kadın turist, önüne dikkat etmeyince elindeki tabaklarla beraber havuza düştü.
Endonezya'da bir otelde gerçekleşen olayda, kadın turist açık büfeden yemekleri alıp masa aramaya başlıyor. Etrafına dikkat etmeyen kadın, elindeki yemek tabaklarıyla beraber havuza düştü.
ELİNDEKİ TABAKLARLA BERABER SUYA DÜŞTÜ
Talihsiz kadın turist, açık büfeden yemekleri alıp masa aramaya başladı. Elinde yemeklerle etrafa bakan kadın, zemine dikkat etmeyince kendini havuzda buldu. Olayın görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.