Onno Tunç kimdir? Onno Tunç nasıl öldü, ne zaman öldü? Sezen Aksu Onno Tunç'a hangi şarkıyı yazdı?

Sezen Aksu'nun büyük aşkı olan ve İstanbul Beyefendisi olarak nitelediği Onno Tunç hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Onno Tunç kimdir? Onno Tunç nasıl öldü, ne zaman öldü? Sezen Aksu Onno Tunç'a hangi şarkıyı yazdı? Onno Tunç ölümğ nasıl oldu? Onno Tunç

Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla andı. Bunun üzerine Onno Tunç kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi nedir gibi sorular merak konusu oldu.

ONNO TUNÇ KİMDİR?

Ohannes Tunçboyacı (20 Aralık 1948 - 14 Ocak 1996) ya da bilinen adıyla Onno Tunç, Türkiye Ermenisi müzisyen ve besteci.

Müziğe ilgisi kilise korolarında şarkı söylerken başladı. Lisede arkadaşlarıyla adı 'Black Stones' olan ilk grubunu kurdu.

70'li yıllarda 'İstanbul Gençlik Orkestrası'nda çalışırken adı orkestra şefi ve aranjör olarak duyulmaya başladı.

Eurovision yolculuğumuzda da birçok katkısı oldu. 1975'te yarışmaya katılan orkestranın basçısıydı, finallere katılan birçok şarkının da aranjörlüğünü yaptı.

Modern Folk Üçlüsü'nün 1978 yılında Seul'de yapılan bir yarışmada Onno Tunç'un 'Dostluğa Davet' şarkısıyla iyi bir derece almasıyla adı daha da duyuldu.

Hazırladığı düzenleme ve bestelerle 1980'ler ve 1990'larda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biriydi. 1945, Bir Zamanlar Deli Gönlüm, Sen Ağlama, Git, Geri Dön, Değer mi, Hadi Bakalım, Gir Kanıma, Vurulmuşum Sana, Şinanay, Seni İstiyorum, Şov Yapma, Olay Olay, İyisin ve Ben Yoldan Gönüllü Çıktım gibi bestelerle Türk müzik tarihindeki öne çıkan isimlerden biri haline gelmiştir.

Bir Zamanlar Deli Gönlüm , Sen Ağlama, Git, Geri Dön, Değer mi, Hadi Bakalım, Gir Kanıma, Vurulmuşum Sana, Şinanay, Seni İstiyorum ve Şov Yapma gibi bestelerle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Onno Tunç, ölümünün 24. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar mısın? (1974), Okay Temiz'in Zikir (1981), MFÖ'nün Ele Güne Karşı Yapayalnız (1984), Sezen Aksu'nun Gülümse (1991), Mustafa Sandal'ın Suç Bende (1991) albümlerinde bas gitar çalan Onno Tunç Tanju Okan, Ali Kocatepe, Hümeyra, Nükhet Duru, Nilüfer, Atilla Atasoy, Zuhal Olcay, Timur Selçuk, Ayşegül Aldinç, Levent Yüksel gibi birçok ünlü sanatçıyla da çalıştı. Ayrıca Aah Belinda (1986) ve Rumuz Goncagül (1987) filmlerinin müziklerini de yaptı.

ONNO TUNÇ NASIL ÖLDÜ, NE ZAMAN ÖLDÜ?

14 Ocak 1996 tarihinde özel uçağıyla Bursa'dan İstanbul'a giderken uçağının Yalova'nın Armutlu ilçesi'ne bağlı Selimiye Köyü'ne yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Kaz Dağı'nda düşmesi sonucu kendisi ve arkadaşı Hasan Kınık vefat etti.

Üzerinde Onno Tunç adının ve yanında metal bir levha üzerine kazada ölen Hasan Kınık ile arama çalışmaları sırasında donarak yaşamlarını yitiren Cem Emrah Çelebi ve Selçuk Olcay'ın adlarının yazılı olduğu bir anıt yaptırıldı.

Vefatından sonra 'Onno Tunç Beste Yarışması' düzenlenmeye başlandı. 2007 yılında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer, Ceza, Hüsnü Şenlendirici, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi, Aylin Aslım, Emre Altuğ, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Sertab Erener, Nükhet Duru'nun katılımıyla on üç şarkılık 'Onno Tunç Şarkıları' albümü çıktı.

SEZEN AKSU ONNO TUNÇ'A HANGİ ŞARKIYI YAZDI?

Sezen Aksu, aşklarını dile getiren ve pek çok şarkı yazabilen başarılı bir bestecidir. Onno Tunç'un ölümünden sonra ise Yol Arkadaşım şarkısını yazmıştır.

SEZEN AKSU ONNO TUNÇ ÖLÜMÜ HAKKINDA NE DEDİ?

Sezen Aksu, Instagram hesabından yayınladığı Onno Tunç ile fotoğrafına, 'İsyancı' şarkısının sözlerini yazdı: "Sen bir isyancıydın kırdın geçtin, gözlerin bakardı deli deli." gönderisi kendi hesabından paylaşılmadı. Hesap bir hayrana ait.