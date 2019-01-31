Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında 20 yaşındaki kız arkadaşının yanına gelen Serdal İncedayı (44), belindeki tabancayı çıkararak yakın mesafeden genç kıza 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına sıkan İncedayı intihar etti.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.

KIZ ARKADAŞINA 7 EL ATEŞ ETTİ , SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barlar sokağında meydan geldi. Bir barda oturan Fatma Tangaz'ın yanına gelen Serdal İncedayı belindeki tabancayı çıkararak yakın mesafeden Tangaz'a 7 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı kafasına sıkan İncedayı intihar etti.

GENÇ KIZ KURTARILAMAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tangaz'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Tangaz'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra da kendisini vurduğu görülüyor.

SİLAHININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Serdar İncedayı'nın sosyal medya hesabından sık sık silahının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Kaynak: İHA