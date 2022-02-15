Önce kazaya neden oldu sonra koşarak kaçtı! İşte o anlar - Haberler
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Önce kazaya neden oldu sonra koşarak kaçtı! İşte o anlar

Haberler.com, Tuna Yüksel - Güncel
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Adıyaman'da yaşanan bir trafik kazasında karşıdan karşıya geçen bir yaya, trafik kazasına sebep oldu. Karşıya geçen yaya, arkasına dönüp baktığında kazanın olduğunu görünce bir anda diğer tarafa koşmaya başlayarak olay yerinden uzaklaştı. Kazanın görüntüleri de sosyal medyada çok konuşulurken yayanın koşuşu ünlü oyuncu Şener Şen'e benzetildi.

ADIYAMAN (Haberler.com) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın sitesi trafik.gov.tr'de paylaşılan kaza videosu sosyal medyanın gündemine düştü.

Paylaşılan videoda, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayanın kendisine yaklaşan arabaya rağmen yola atlayıp hızlı adımlarla karşıya geçtiği görülüyor. Adamın yolun karşı tarafına geçmesinin hemen ardından yolun ortasındaki araba durarak yayaya tepki gösteriyor. Bu sırada arkadan gelen bir araba, önünde duran arabaya arkadan vurarak kazaya sebep oluyor. Kazayı fark eden adam ise bir anda korkarak, hızlıca koşmaya başlıyor.

Karşıdan karşıya geçmek isterken kazaya sebep olan yanında bekleyen kadının, kazanın hemen ardından karşıdan karşıya geçtiği görülürken, videonun sonunda kaza yapan araba sürücülerinin arabadan dışarı çıktığı anlaşılıyor.

Bu kaza videosu, sosyal medyada büyük yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları, kazaya neden olan yayanın kaza sonrası kaçışını usta oyuncu Şener Şen'e benzetti. Şener Şen'in Çıplak Vatandaş ve Kibar Feyzo adlı filmlerdeki koştuğu sahneler paylaşıldı.

Öte yandan kimi kullanıcılar bu kazayla ilgili yorumlarında yayayı suçlarken kimi kullanıcılar ise yolun ortasında duran araba şoförünü ve takip mesafesini ayarlamadığı gerekçeyle önündeki arabaya vuran arabanın şoförünü suçladı.

Tuna Yüksel
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Trafik Kazaları, Şener Şen, Adıyaman, Kaza, Güncel, Haberler

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