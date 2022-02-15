Önce kazaya neden oldu sonra koşarak kaçtı! İşte o anlar

ADIYAMAN (Haberler.com) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın sitesi trafik.gov.tr'de paylaşılan kaza videosu sosyal medyanın gündemine düştü.

KAZA BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Paylaşılan videoda, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayanın kendisine yaklaşan arabaya rağmen yola atlayıp hızlı adımlarla karşıya geçtiği görülüyor. Adamın yolun karşı tarafına geçmesinin hemen ardından yolun ortasındaki araba durarak yayaya tepki gösteriyor. Bu sırada arkadan gelen bir araba, önünde duran arabaya arkadan vurarak kazaya sebep oluyor. Kazayı fark eden adam ise bir anda korkarak, hızlıca koşmaya başlıyor.

Karşıdan karşıya geçmek isterken kazaya sebep olan yanında bekleyen kadının, kazanın hemen ardından karşıdan karşıya geçtiği görülürken, videonun sonunda kaza yapan araba sürücülerinin arabadan dışarı çıktığı anlaşılıyor.

ŞENER ŞEN'E BENZETİLDİ

Bu kaza videosu, sosyal medyada büyük yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları, kazaya neden olan yayanın kaza sonrası kaçışını usta oyuncu Şener Şen'e benzetti. Şener Şen'in Çıplak Vatandaş ve Kibar Feyzo adlı filmlerdeki koştuğu sahneler paylaşıldı.

KAZA İLE İLGİLİ YORUMLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Öte yandan kimi kullanıcılar bu kazayla ilgili yorumlarında yayayı suçlarken kimi kullanıcılar ise yolun ortasında duran araba şoförünü ve takip mesafesini ayarlamadığı gerekçeyle önündeki arabaya vuran arabanın şoförünü suçladı.