AK Parti'li İlçe Başkanı Orhan Erdoğan, Esnafı Darp Etti

Trabzon'da AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Orhan Erdoğan ve ilçede esnaflık yapan Eyüp Emin Erdoğan bilinmeyen neden dolayı kavga etti. AK Parti'li Başkan, "Arkadaşlar büyüklerin araya girmesiyle uzlaşma sağlanmıştır." diyerek esnafla barıştıklarını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Esnaf Erdoğan'ın dükkanında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Orhan Erdoğan'ın yumruklarının hedefi olan Eyüp Emin Erdoğan o anlarda kayıtta olan güvenlik kameralarının görüntüleri sosyal medyaya yükledi.Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntüler gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tepki çeken görüntüler üzerine bir araya gelen Orhan Erdoğan ve Eyüp Emin Erdoğan birlikte fotoğraf çektirerek, "Arkadaşlar büyüklerin araya girmesiyle uzlaşma sağlanmıştır. Herkese selam, sevgi, saygılar sunuyorum" yazısıyla fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA