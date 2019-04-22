Alacak Verecek Yüzünden Husumetli Olduğu Adama, Eşinin Yanında Kurşun Yağdırdı

Bursa'da Ali D. (36) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) arasında silahlı çatışma çıktı. Çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan çatışma görüntüsünde Ali D., önce süleyman K.'yı ardından da eşine yardım etmeye çalışan Halime K.'yı tabanca ile bacaklarından yaralandıktan sonra olay yerinde kaçtı.

EŞİNİN ÇANTASINDAKİ TABANCAYI ALIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Olay, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ali D., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K.'nın evinin önüne geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 saat boyunca evin önünde bekleyen Ali D., husumetli olduğu Süleyman K. ve eşi Halime K.'yı (43) eve girecekleri sırada önlerini kesti. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Ali D., yanında bulunan tabancayı belinden çıkarınca, Süleyman K.'da eşinin çantasında bulunan tabancayı alarak birbirlerine ateş etmeye başladı.

YARALI EŞİNE YARDIM EDEN KARISINI DA VURDU

Çatışmada Ali D. yara almazken, Süleyman K. ise bacağından yaralandı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ali D.'nin yere yığılan Süleyman K.'ya yardım etmeye çalışan eşi Halime K.'ya da ateş açtığı görüldü. Ali D. olay yerinden kaçarken, bölgede devriye gezen ve silah seslerini duyan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Burada eli silahlı bir şüphelinin kaçtığını gören ekipler kovalamaca sonucunda Ali D.'yi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERALARDA

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokak ortasındaki çatışma anı, güvenik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, Ali D.'nin Süleyman K. ile Halime K.'nın yanına geldiği, bir süre tartıştıkları daha sonra Ali D.'nin ve Süleyman K.'nın silahlarını çekip birbirine ateş açtıkları, Halime ve Süleyman K.'nın vurularak yere yığıldı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA