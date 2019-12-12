Ömür Gedik'den dikkat çeken çıkış: Öldüğümde Ömür telef oldu dersiniz

12.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:19

Şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, hayvanlar öldüğü zaman "Telef oldu" denilmesinden hoşlanmadığını söyleyerek kendisi hakkında ilginç bir çıkış da bulundu.

"ÖMÜR TELEF OLDU"

Twitter hesabı üzerinden gazetede okuduğu bir haberi ve o haberin veriliş şeklini takipçileriyle paylaşan Gedik, ölen attan "telef oldu" şeklinde bahsedilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek "Vasiyetimdir, türcü insanoğluna mesajımdır. Hayvanlara öldü diyemiyorsanız, kendinize hakaret sayıyorsanız bana da öldü demeyin, Ömür telef oldu dersiniz" dedi.

"ARTIK VEGAN GİYİME GEÇMENİN ZAMANI GELDİ"

Yeni şarkıcı Aramışsın'ın klibinde deri ve kürk parçaların olduğu bir kombin giyen Gedik, gelen sorular üzerine "Üzerimde hayvanlardan yapılmış olan hiçbir şey yok. Ayakkabılarım bile suni deri. Bu çok tartışılıyor ama ben giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç biri için hayvan öldürmeye gerek yok. Artık vegan giyime geçmenin zamanı geldi. Özellikle yurt dışında trend olmuş durumda. Saçlarımda ki gökkuşağı da hoşgörü ve sevginin mesajı. Bu da cana kıyarak değil severek oluyor demişti.