Ömer Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi

11.09.2019 10:15

FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

TEREDDÜT ETMEDEN DENİZE ATLADI

TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya'da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. 1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü.

"KAHRAMANLIK GENLERİNDE VAR"

Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.