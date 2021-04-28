Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında?

Türk siyasetçi ve gazeteci olan Ömer Çelik bir zamanlar Türkiye Avrupa Birliği Bakanı olarak görev almıştı. Son günlerde adı sıkça aratılan Ömer Çelik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında? Çelik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk siyasetçi ve gazeteci olan Ömer Çelik bir zamanlar Türkiye Avrupa Birliği Bakanı olarak görev almıştı. Son günlerde adı sıkça aratılan Ömer Çelik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik kaç yaşında? Çelik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik 15 Haziran 1968'de Adana'da doğan Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanıdır.

Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur. İlk ve ortaokuldan sonra Adana Motor Teknik Lisesi'nde lise öğrenimine başladı, sonra da geçtiği Adana Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında, Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri "Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları" başlıklı yüksek lisans tezini yazarak yüksek lisansını 1998 yılında tamamladı.

Mezun olduktan sonra siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalıştı. Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2002 yılından sonra AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanıdır.22., 23. ve 24. dönem AKP Adana milletvekili olarak seçildi.NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu. ayrıca, Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi oldu.

Mart 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına geldi.

61. ve 62. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştır.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Ertuğrul Günay'ın yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atandı.

AK Parti'nin tüzüğünde yer alan 'AKP listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir' maddesine istinaden Ömer Çelik, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlere katılamadı ve milletvekili olamadı.

28 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu'ya, görevini teslim etti.

Ömer Çelik, halen bekardır.

AKP 5'inci Olağan Genel Kongre'sinin ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü Ömer Çelik oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinden bu yana 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak kabinede yer almaktadır.

ÖMER ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Ömer Çelik 1968 doğumlu olup 53 yaşındadır.