Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu

21.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:47

Adana'da, Fahrettin Aydın (55), üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

KALP HASTASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA