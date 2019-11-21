Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
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Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu

Adana'da bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalışan 55 yaşındaki Fahrettin Aydın'ın cansız bedeni üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde bulundu.

21.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:47
Talihsiz vatandaşın cansız bedeni

Adana'da, Fahrettin Aydın (55), üzerinde 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gidenler, yerde hareketsiz yatan adamı görüp, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibi, Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

KALP HASTASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro ekipleri, 'Ölüü' yazan duvarın dibinde ölü bulunan Aydın'ın bir tatlıcıda hamur ustası olarak çalıştığı ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ın cansız bedeninin yoldan geçen yayalar tarafından görülmemesi için ekip araçlarıyla bölgeyi çevirerek önlem aldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Vücudunda herhangi bir darp ve dış müdahale bulunmayan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
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