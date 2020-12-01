Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
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Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı

01.12.2020 08:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:22
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 10 günlük oldukları tespit edilen ve sahibi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilen 7 yavru köpeğe, bir restoranda garson olarak çalışan Ayşegül Çulcu (46) sahip çıktı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 10 günlük oldukları tespit edilen ve sahibi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilen 7 yavru köpeğe, bir restoranda garson olarak çalışan Ayşegül Çulcu (46) sahip çıktı. Karınları doyurulup, bir süre restoranda bakılan köpekler, barınağa teslim edildi.

Erdemli ilçesinde bir grup genç, sahil bandında bulunan parkta bir kasa içerisinde 7 köpek yavrusunu fark etti. Gençler, köpekleri kasayla birlikte hayvanseverliğiyle tanınan, çevredeki bir restoranda garson olarak çalışan Ayşegül Çulcu'ya teslim etti. Köpekleri geçici olarak sahiplenen Ayşegül Çulcu, onlara biberonla süt içirip, karınlarını doyurdu. Çulcu, "Ben ve işletme sahibimiz hayvansever olduğumuz için hemen yavrulara sahip çıktık. Açlıktan ölmek üzere olan köpek yavrularına süt içirip, karınlarını doyurduk. Bu soğukta kış gününde bu yavrular sabaha kadar kasada kalsalardı ölebilirlerdi. Onlar da can taşıyor. Bu soğukta lütfen yavruları dışarı da bırakmayalım. Çok şükür şu anda hepsinin sağlığı yerinde" dedi.

'BİR KAP SU, BİR KAP YEMEK VERİN'Köpek yavrularının sokağa bırakıldığı haberini alarak bölgeye gelen hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül ise, "Bu yavrucaklar eğer fark edilmeselerdi belki öleceklerdi. İyi ki Ayşegül Hanım ve işletmeci sahip çıkmış. Onların karınlarını doyurdular. Lütfen bu yavrucakları dışarıda soğukta bırakmayalım. Bir kap su, bir kap yemek verin. Onlar da yaşamaya devam etsin. Bu güzel davranışından dolayı Ayşegül Hanım'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜLER

Yavru köpekler daha sonra Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlük personeli Seçkin Uğuz, "Alo 185 hattımıza düşen ihbar üzerine hemen geldik ve 7 adet yavru köpeği teslim aldık. Yavrularımız öncelikle sağlık kontrolünden geçecek ve barınağa götürülecek. Daha sonra hayvanseverler sahiplenmek isterlerse teslim edilecek. Duyarlı hayvan severlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı
Ölüme terk edilen yavru köpekleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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