Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu

03.11.2019 14:44

3 gün önce Kastamonu'da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç sanatçı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilmişti. Yaşamış olduğu beyin travması dolayısıyla doktorları tarafından uyutularak konuşması yasaklanan sanatçıdan iyi haber geldi. Akar, kendine gelir gelmez annesini düşündü.

"ANNEM ÖĞRENDİ Mİ?"

Dün gece kişisel sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verilen Gökhan Akar'ın doktorlar tarafında kontrol altına alındığını ve kimseyle konuşturulmadığı bilgisi verilmişti. Bu sabah saatlerinde şarkıcı Akar'ın, geçirdiği kazadan sonra ilk defa gözlerini açtığı bilgisi geldi. Gökhan Akar uyanır uyanmaz; "Annem öğrendi mi? Söylemeyin çok üzülür" dedi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Gökhan Akar'ın, sevk edildiği Kastamonu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi bölümünde tedavisi sürüyor.

GÖKHAN AKAR KİMDİR?

10 Ağustos ta İzmir'de doğdu ve müzikle içiçe büyüdü. 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı. Konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti. Master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğiniyazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere merhaba dedi. Felsefe, Sus, Sahibinden çok temiz aşk, Aşktan ötesi şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.