Ölümden dönen Acun Ilıcalı'dan kaza sonrası ilk açıklama: Sağlık durumum çok iyi

Ölümden dönen Acun Ilıcalı'dan kaza sonrası ilk açıklama: Sağlık durumum çok iyi

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, dün gece geçirdiği korkunç kazanın ardından sosyal medya hesabından "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" paylaşımını yaptı.

13.10.2019 09:50
Ölümden dönen Acun Ilıcalı'dan kaza sonrası ilk açıklama: Sağlık durumum çok iyi

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, dün gece ölümden döndü. Ilıcalınıniçinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Lüks aracının hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı'nın kazadan yara almadığı açıklandı.

"SAĞLIK DURUMUM ÇOK İYİ"

Ünlü televizyoncu, bariyerlere çarparak duran ve paramparça olan araçtan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (7)

  • GEÇMİŞ OLSUN:
    Artık nazar mı yediğin kul haklarımı bilemiyeceğim biraz kendine çeki düzen ver bu kaza sana bir uyarı olsun.
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  • BİHTER:
    Bu sürat tutkunluğundan vazgeçsin bu bir ihtar ailesinide trafik kazasında kaybetti ne olur acun bey evlatlarınızı düşünün kendinizi düşünmüyorsanız sizi seviyoruz
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  • YOK ARTİK:
    Eger bu araba onunsa nasil sag kurtulmus ko!Hemde yara almadan! Hep mi zenginler sansli olur arkadas soforu olmus mu? O da insan evladi ailesi var
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  • HOCA:
    Ölseydi yalan dünya mal mülk boşuna diyecektik,kaderde ne varsa onu yaşarız öldürmeyen Allah öldürmüyor..
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