Ölüler Ordusu Filmi
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Army of the Dead, Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor. Bir adam salgın sırasında bir grup paralı askeri bir araya getirir ve büyük oynamaya karar verir. Ekip, karantina bölgesine girmeye cesaret ederek gelmiş geçmiş en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışır.
Yönetmen: Zack Snyder
Senaryo: Zack Snyder, Joby Harold, Shay Hatten
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Army of the Dead
Yapımcı Firma: The Stone Quarry
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 148 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 21.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com