Ölüler Ordusu Filmi
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Ölüler Ordusu Filmi

Ölüler Ordusu Filmi
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Ölüler Ordusu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ölüler Ordusu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Army of the Dead, Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor. Bir adam salgın sırasında bir grup paralı askeri bir araya getirir ve büyük oynamaya karar verir. Ekip, karantina bölgesine girmeye cesaret ederek gelmiş geçmiş en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışır.

Yönetmen: Zack Snyder

Senaryo: Zack Snyder, Joby Harold, Shay Hatten

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Army of the Dead

Yapımcı Firma: The Stone Quarry

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 148 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 21.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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