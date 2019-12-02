Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi
Haberler » Dünya » Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi - Haber

Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı. Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte artistik patinaj Olimpiyat şampiyonları Alina Zagitova ve Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendi

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi

'nın başkenti 'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14'sü düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı.


Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte eski artistik patinaj Olimpiyat şampiyonu Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et