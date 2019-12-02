Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi
Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı. Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte artistik patinaj Olimpiyat şampiyonları Alina Zagitova ve Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendi
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14'sü düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı.
Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte eski artistik patinaj Olimpiyat şampiyonu Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com