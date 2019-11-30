Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi
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Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı.

30.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:36

'nın başkenti 'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı. Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte artistik patinaj Olimpiyat şampiyonları Alina Zagitova ve Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi
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