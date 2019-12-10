Ölen atın başından ayrılmadı
Silivri ilçesinde bir at, plakası tespit edilemeyen aracın çarpması sonucu ölen diğer atın başında uzun süre bekledi.
Silivri ilçesinde bir at, plakası tespit edilemeyen aracın çarpması sonucu ölen diğer atın başında uzun süre bekledi.
Alınan bilgiye göre, Gazitepe Mahallesi yolunda yerde yatan bir at görenler, belediye ekiplerine haber verdi.
Başka bir atın da yerdeki atın başından uzun süre ayrılmadığı görüldü.
Daha sonra olay yerine gelen belediye ekipleri, araç çarpması sonucu öldüğünü belirledikleri atı kamyona yükledi.
Ekipler, diğer atı bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.