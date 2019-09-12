Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi

12.09.2019 15:24

Müge Anlı'nın programında Türkiye'nin öğrendiği Gazi Akbıyık'ın ölümüyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Afyonkarahisar'da dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktıklarını itiraf eden Kıymet Albayrak (42) 16 yıl, annesini dövüp şiddet uyguladığı için babasını öldürdüğünü söyleyerek suçu üstlenen kızı G.A. (17) ise 2 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. G.A. tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİ İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKMIŞTI

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, geçen 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi Akbıyık'ın izine rastlanamazken, Kıymet Albayrak ise dini nikahlı eşinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

CESEDİ TANDIRDA YAKMIŞLAR

Arama çalışmaları sürerken, ailenin küçük kızı A.A. (14) geçen 14 Şubat'ta emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet Albayrak'ın İstanbul'da olduğunu belirledi. Müge Anlı'nın programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet Albayrak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet Albayrak, cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet Albayrak'ın verdiği bilgiler üzerine yapılan aramada ev ve tandırda bulunan battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

KIZI CİNAYETİ ÜSTLENDİ

Polis, Kıymet Albayrak'ın büyük kızı G.A.'yı da gözaltına aldı. G.A., ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Olayın 18 Ocak'ta yaşandığını belirten G.A., "Annem, 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma. O nedenle cinayeti ben üstleneceğim' dedi. Bu nedenle olayı annem üstlendi. Ancak daha sonra pişman oldum ve gerçeği anlattım" dedi. Babasının eve alkollü geldiğini belirten G.A. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Anneme bir senet imzalatmak istedi. Annem 'imzalamayacağım' dedi. Annemi dövmeye başladı ve başına silah dayadı. Sonra ben araya girdim, silah ateş aldı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı, o vurulmuş, sonra öldü. Korktuk ve polise gidemedik. Annemle birlikte cesedi aldık. Kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasına. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, yaktık. Küçük kardeşime 'Olay çıktı vuruldu' dedim. Annem bize hem annelik, hem babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı, böyle olmazdı."

ANNE-KIZ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren anne ve kızı tutuklanırken, ailenin küçük kızı A.A. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIZ TAHLİYE EDİLDİ

Olayla ilgili Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, annesini döverek şiddet uygulayan babasını öldürdüğünü söyleyen G.A. 2 yıl 9 ay, Kıymet Albayrak ise 16 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti G.A.'nın cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA