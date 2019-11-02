Öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü

02.11.2019 10:05

Resulayn'ın doğusundaki çatışmalarda öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Görüntülerde, Muceybira köyünde yaşayan bir kadın ve çocuğunun vahşice katledilişi ve sonrasında evlerinin ateşe verildiği yer alıyor. İşte kan donduran görüntüler...

Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin Resulayn kentinin doğusundaki çatışmalarda öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler terör örgütü PKK/YPG'nin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Görüntülerde bir eve baskın düzenleyen ve üzerindeki kıyafetlerden terör örgütü YPG mensubu olduğu anlaşılan teröristler, Muceybira köyünde bir evin kapısını kırarak baskın düzenliyor.

BİR KADIN VE ÇOCUK VAHŞİCE KATLEDİLİYOR

Kapısını kırdığı eve baskın düzenleyen teröristler daha sonra büyük korku yaşayan ve çığlıklar atan kadın ve çocuğu vahşice katlediyor.

TERÖRİSTİN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüler, Resulayn'ın doğusunda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu ele geçirilince ortaya çıktı.